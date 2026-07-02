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Kaynak: Ekonomi Servisi

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, geçen haftayı güçlü alımlarla kapattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yabancı yatırımcılar hisse senedi, DİBS ve ÖST'te toplam 1 milyar 143,7 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdiği kaydedildi.

HAFTALIK ALIMLAR

Hisse senedi: 203,3 milyon dolar

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS): 448,3 milyon dolar

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST): 492,1 milyon dolar

Yabancıların özellikle ÖST ve DİBS'e yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

PORTFÖYLERDEKİ DEĞİŞİM

Alımlara rağmen hisse senedi stoku değer kaybı yaşadı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi portföyü, 26 Haziran haftasında 42 milyar 908,6 milyon dolardan 41 milyar 387,8 milyon dolara geriledi.

Öte yandan borçlanma senetlerinde stok artışı kaydedildi:

DİBS stoku: 15 milyar 109,6 milyon dolardan 15 milyar 614,7 milyon dolara yükseldi.

ÖST stoku: 1 milyar 629,7 milyon dolardan 2 milyar 114,7 milyon dolara çıktı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yurt dışı yerleşik yatırımcıların özellikle tahvil ve bono tarafına (DİBS ve ÖST) güçlü giriş yapması, Türkiye’nin borçlanma araçlarına olan güvenin arttığını işaret ediyor. Hisse tarafındaki stok azalması ise büyük ölçüde fiyat hareketlerinden kaynaklanıyor.

TCMB verileri, yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına yönelik nabzını gösteren önemli göstergelerden biri olarak takip ediliyor.Anahtar Kelimeler: Yurt dışı yerleşik, yabancı yatırımcı, TCMB menkul kıymet istatistikleri, DİBS alımı, ÖST alımı, hisse senedi stoku, Türkiye sermaye piyasası.