Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini paylaştı. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen endeks, hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş trendini sürdürdü. Mart ayında en dikkat çekici artış ise enerji grubunda yaşandı.

İşte Mart 2026 dönemine dair öne çıkan ekonomik göstergeler ve sektör bazlı fiyat değişimleri:



YD-ÜFE YILLIK BAZDA YÜZDE 35,40 ARTIŞ GÖSTERDİ

Mart ayı verilerine göre YD-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 oranında artış kaydetti. Diğer önemli değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Aylık değişim: Bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış.

Yıl başına göre değişim: Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73 artış.

12 aylık ortalama: On iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış.

SEKTÖREL BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin iki temel sektöründeki yıllık ve aylık değişimler, maliyet artışlarının hangi alanlarda yoğunlaştığını ortaya koydu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık bazda yüzde 50 sınırını aşarak dikkat çekti.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA "ENERJİ" ETKİSİ

Ana sanayi grupları incelendiğinde, yurt dışı üretici fiyatlarını yukarı çeken ana unsurun enerji olduğu görülüyor. Enerji grubunda yıllık bazda %88,91, aylık bazda ise %58,87 gibi oldukça yüksek bir artış yaşandı.

Yıllık Değişimler:

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 39,86 artış

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 39,45 artış

Ara malları: yüzde 29,85 artış

Sermaye malları: yüzde 27,93 artış

AYLIK PERFORMANS VE SERMAYE MALLARINDA GERİLEME:

Aylık bazda enerji dışındaki gruplarda daha sınırlı artışlar görülürken, sermaye malları grubunda yüzde 0,07 oranında hafif bir azalış kaydedilmesi dikkat çekti. Ara malları yüzde 1,91, dayanıksız tüketim malları yüzde 0,99 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 0,90 oranında aylık artış gösterdi.

İHRACATÇININ MALİYET YÜKÜ ARTIYOR

Mart 2026 verileri, yurt dışına yönelik üretim yapan sanayicinin maliyetlerinde, özellikle enerji ve madencilik kalemlerinde ciddi bir baskı olduğunu gösteriyor. İmalat ürünlerindeki yıllık yüzde 35,10'luk artış, küresel piyasalardaki fiyat rekabeti açısından kritik bir veri olarak takip ediliyor.