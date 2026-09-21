Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre, YD-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 arttı.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 32,41 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41 artış, imalatta yüzde 32,41 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, enerjide yüzde 106,24 artış, sermaye mallarında yüzde 20,59 artış olarak belirlendi.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77 artış, imalatta yüzde 3,61 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22 artış, enerjide yüzde 14,68 artış, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış olarak meydana geldi.