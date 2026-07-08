Yurt dışından hızlı kargo ve posta yoluyla alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde yapılan gümrük düzenlemeleriyle sınırlandırılan bireysel ithalat kuralları, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine masaya yatırıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özellikle ticari amaç taşımayan, düşük bedelli bireysel siparişlere yönelik uygulanan muafiyet sınırlarının ve katı kuralların yeniden incelenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığına yönelik bir tavsiye kararı yayımladı.

BİR VATANDAŞIN BAŞVURUSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Süreci başlatan gelişme, teknik lisede eğitim gören torunlarının projeleri için yurt dışından sensör, entegre, switch modül ve PCB kart gibi elektronik ekipmanlar sipariş eden emekli bir torna-freze ustasının KDK'ya başvurması oldu. Mevcut gümrük kısıtlamaları ve düşürülen limitler nedeniyle bu tür teknolojik materyallere erişimin imkansız hale geldiğini belirten vatandaş; uygulamanın bireysel alışveriş özgürlüğünü engellediğini, teknik eğitim alan gençleri olumsuz etkilediğini ve ülkedeki teknolojik gelişime zarar verdiğini savundu. Başvuruda, bireysel alışverişlerdeki limitin yeniden 150 avro seviyesine çıkarılması, aylık paket kotasının artırılması ve mevcut kısıtlamaların esnetilmesi talep edildi.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK USULÜ ORTADAN KALKTI

Vatandaşın haklı gerekçelerini incelemeye alan KDK, ticari mahiyet taşımayan bireysel gönderilerde dahi basitleştirilmiş gümrük usullerinden yararlanma imkanının mevcut mevzuatla ortadan kalktığına dikkat çekti. Bu durumun tüketiciler açısından "hukuki güvenlik" ve "öngörülebilirlik" ilkelerine zarar veren sonuçlar doğurduğunu belirten Kurum, Ticaret Bakanlığının muafiyet sınırlarına ilişkin düzenlemeyi kapsamlı bir araştırma ile yeniden gözden geçirmesi gerektiğine hükmetti.

EK MALİYETLER ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALI

KDK tarafından açıklanan kararda, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına şeffaflık vurgusu yapıldı. Alışveriş yapan kişilerin, ürün bedelinin haricinde karşılaşabilecekleri gümrük vergisi, beyan ücreti, ardiye, müşavirlik giderleri, hızlı kargo operatörü hizmet bedeli ve uygunluk denetimi gibi her türlü ek mali yükümlülüğü önceden açık ve anlaşılır bir şekilde öngörebilmelerinin kritik önem taşıdığı ifade edildi. Bakanlığın bu tavsiye kararı doğrultusunda gümrük limitlerinde ve aylık kota sınırlarında yeni bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.