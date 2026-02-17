Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin davada istinaf mahkemesi nihai kararını verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya bazı sanıklar, Ertaş’ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı ayrıca çok sayıda öğrenci ve Ertaş’ın arkadaşları da izledi.

Mahkeme öncesinde söz alan anne Serpil Ertaş, "Cezaları yeterli bulmuyorum. Sanıkların serbest bırakılmalarını kabul etmiyorum. Yeniden yargılanmalarını istiyorum" dedi. Baba Akın Ertaş da kararın caydırıcı olması gerektiğini ifade ederek, sanıkların daha ağır suç kapsamında yargılanmasını istedi.

Ailenin avukatı Hakan Arslan ise asansörün sertifikalandırılması, bakım süreçleri ve güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması gibi unsurların kazaya yol açtığını savundu. Tüm sanıkların kusurlu olduğunu düşündüklerini belirten Arslan, eylemin bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar ise sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü. Asansörün yoğun kullanım nedeniyle kapasitesinin üzerinde çalıştırıldığını savunan sanıklar, bakım ve kontrollerin usule uygun yapıldığını iddia etti.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Büyükyapıcı’yı “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan takdiri indirim uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Halil T., Uğur İ. ve Ramazan H. A. ise “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. Bir diğer sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı hukuka uygun bulunarak onandı. Kararın oy birliğiyle verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

26 Ekim 2023’te Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olayın ardından asansörün tasarım, montaj, bakım ve denetim süreçlerinden sorumlu kişiler hakkında dava açılmış, yerel mahkeme çeşitli hapis cezaları vermişti. Dosya daha sonra istinaf incelemesine taşınmıştı.