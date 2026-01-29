Fenerbahçe'nin santrfor transfer gündeminde ismi anılan Corinthians'ın 24 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Yuri Alberto'dan iddialara ilişkin açıklama geldi.

'YURI ALBERTO İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YOK'

Brezilya basınından Ge.globo tarafından aktarılan oyuncunun basın danışmanı aracılığıyla yapılan açıklamada, "Oyuncunun transferiyle ilgili şu anda herhangi bir resmi bilgi veya görüşme bulunmamaktadır. Yuri Alberto’ya doğrudan bir teklif iletilmemiştir. Oyuncu, tamamen Corinthians’a odaklanmış durumdadır ve sezonun geri kalanındaki mücadelelere hazırlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CORINTHIANS YÜZDE 50'Sİ İÇİN 22 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde ayrıca oyuncunun bonservis haklarının Corinthians ile Zenit tarafından paylaşıldığı ve Brezilya kulübünün 22 milyon Euro'luk bir beklentisinin olduğu kaydedildi.