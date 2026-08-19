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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bakım ve onarım çalışması sırasında yüksek gerilim kaynaklı elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay, Andırın Transformatör Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bakım ve onarım çalışması yapan işçiler, yüksek gerilim kaynaklı elektrik akımına kapıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tekniker Bekir Onur Delipalta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elektrik akımına kapılan diğer çalışan M.Ü.T. ise olayda yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.