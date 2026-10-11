Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.
KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA EVE GİRDİ
Tek katlı müstakil evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Fahrettin Oral’dan bir süre haber alamayan komşuları durumdan şüphelendi. Saat 12.30 sıralarında yaşlı adamın evine giren komşuları, Oral’ı oda içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
İçerideki acı manzarayla karşılaşan vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Fahrettin Oral’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
78 yaşındaki Oral'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin net olarak belirlenebilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.