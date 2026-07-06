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Kaynak: AA / İHA

Olay, Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tatil yapmak için tesise gelen 5 yaşındaki E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle havuza düştü.

Durumu fark eden ailesi tarafından havuzdan çıkarılan küçük çocuk, ilk olarak Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 YAŞINDAYDI...

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 5 yaşındaki E.G'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Yaşanan acı olayla ilgili inceleme sürüyor.