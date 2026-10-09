Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi

Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi

KKTC açıklarında batan gemide hayatını kaybeden 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle, aynı kazada yaşamını yitiren kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in yanına defnedildi.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki batan gemide kaybeden Saliha Miray Biçer (12), aynı kazada ölen kardeşi Mehmet Asaf Biçer’in (6) mezarının yanına defnedildi.

1 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 2

KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer de kayboldu.

2 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 3

Arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Saliha Miray Biçer'in de önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Biçer'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

3 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 4

Saliha Miray Biçer'in, Çarşı Camisi'ndeki cenazesine Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ile ailesi ve yakınları katıldı.

4 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 5

Cenaze namazının kılınmasının ardından Saliha Miray Biçer'in cenazesi, kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in mezarının yanına toprağa verildi.

5 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 6
6 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 7
7 8
Yürek yakan buluşma: Batan gemide can veren abla, kardeşinin yanına defnedildi - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro