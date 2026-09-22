Kaynak: İHA

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde ikamet eden İsmail Yılmaz, evinin bahçesine yiyecek aramak için gelen tilkiyle ilginç bir dostluk kurdu. Bahçede gezen yabani hayvanı fark eden Yılmaz, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kendisiyle konuşan ev sahibinden kaçmak yerine yiyecek aramayı sürdüren tilkinin rahat tavırları dikkat çekti.

"ONLARA ZARAR VERMEMEMİZ LAZIM"

Yabani hayvanların bahçesine sıklıkla uğradığını dile getiren İsmail Yılmaz, tilkiyi ekmek vererek beslediğini ifade etti. Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, "Doğa ile iç içe yaşamak işte budur. Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, ben de ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım" diyerek yaban hayatına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.