Adana’da gül üreticisi Özgür Doğan, Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde 20 dönümlük arazide gül üretimi yapan Doğan, hasadını gerçekleştirdiği taze gülleri Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada kalan kadın sakinlerle bir araya gelen Doğan, Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti.
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine
HASAT EDİLEN GÜLLER HUZUREVİNE ULAŞTIRILDI
Üretim alanında özenle yetiştirilen güller, hasadın ardından doğrudan huzurevine ulaştırıldı. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleriyle sohbet eden Özgür Doğan, Anneler Günü’nün sadece bir günle sınırlı olmadığını, yılın her döneminde hatırlanması gerektiğini vurguladı. Doğan’ın bu ziyareti, huzurevinde duygusal anlara sahne oldu.
“ANNELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”
Etkinlik sırasında konuşan Özgür Doğan, annelere verilen değerin önemine dikkat çekti.
Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anneleri mutlu etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Huzurevindeki annelerimizi mutlu etmek için güllerimizi onlara hediye ettik. Anneler bizim için çok kıymetli. Huzurevindeki anneleri mutlu etmek bizi duygulandırdı." dedi.
Bu sözler huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı ve duygusal anlar yaşandı.
HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR
Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri de yapılan sürprizden büyük memnuniyet duydu. Huzurevi sakinlerinden Merak Ağzıküçük, kendilerine yapılan jestin kendilerini mutlu ettiğini belirterek Özgür Doğan’a teşekkür etti.
Bir diğer sakin Hülya Özşahin de verilen hediyeden dolayı sevindiğini ifade ederek etkinliğin kendileri için moral kaynağı olduğunu söyledi.
ANNELER GÜNÜ’NDE ANLAMLI DAYANIŞMA
Adana’da gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, Anneler Günü’nün yalnızca aile içinde değil, toplumun tüm kesimlerinde hatırlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.
Gül üreticisi Özgür Doğan’ın bu jesti, hem üreticilerin sosyal sorumluluk bilincini hem de yaşlı bireylerin toplum içindeki değerini ön plana çıkardı.