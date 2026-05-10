Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine

Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine

Adana’da gül üreticisi Özgür Doğan, Anneler Günü’nde hasat ettiği gülleri Seyhan Huzurevi’ne götürerek yaşlı kadınlara hediye etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri sürprizden büyük mutluluk duydu.

Haberi Paylaş
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 1

Adana’da gül üreticisi Özgür Doğan, Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde 20 dönümlük arazide gül üretimi yapan Doğan, hasadını gerçekleştirdiği taze gülleri Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada kalan kadın sakinlerle bir araya gelen Doğan, Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti.

1 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 2

HASAT EDİLEN GÜLLER HUZUREVİNE ULAŞTIRILDI

2 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 3

Üretim alanında özenle yetiştirilen güller, hasadın ardından doğrudan huzurevine ulaştırıldı. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleriyle sohbet eden Özgür Doğan, Anneler Günü’nün sadece bir günle sınırlı olmadığını, yılın her döneminde hatırlanması gerektiğini vurguladı. Doğan’ın bu ziyareti, huzurevinde duygusal anlara sahne oldu.

3 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 4

“ANNELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

4 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 5

Etkinlik sırasında konuşan Özgür Doğan, annelere verilen değerin önemine dikkat çekti.

5 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 6

Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anneleri mutlu etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Huzurevindeki annelerimizi mutlu etmek için güllerimizi onlara hediye ettik. Anneler bizim için çok kıymetli. Huzurevindeki anneleri mutlu etmek bizi duygulandırdı." dedi.

6 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 7

Bu sözler huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı ve duygusal anlar yaşandı.

7 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 8

HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri de yapılan sürprizden büyük memnuniyet duydu. Huzurevi sakinlerinden Merak Ağzıküçük, kendilerine yapılan jestin kendilerini mutlu ettiğini belirterek Özgür Doğan’a teşekkür etti.

8 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 9

Bir diğer sakin Hülya Özşahin de verilen hediyeden dolayı sevindiğini ifade ederek etkinliğin kendileri için moral kaynağı olduğunu söyledi.

9 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 10

ANNELER GÜNÜ’NDE ANLAMLI DAYANIŞMA

Adana’da gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, Anneler Günü’nün yalnızca aile içinde değil, toplumun tüm kesimlerinde hatırlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

10 11
Yürek ısıtan Anneler Günü sürprizi: Gül tarlalarından huzurevine - Resim: 11

Gül üreticisi Özgür Doğan’ın bu jesti, hem üreticilerin sosyal sorumluluk bilincini hem de yaşlı bireylerin toplum içindeki değerini ön plana çıkardı.

11 11
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro