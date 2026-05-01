Yurdumdan 1 Mayıs manzaraları

İstanbul'da 1 Mayıs sabahına bariyerler, kapatılan yollar ve yoğun güvenlik önlemleriyle uyandık. Valilik kararıyla Taksim Meydanı başta olmak üzere pek çok stratejik nokta araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplu ulaşımda da geniş çaplı kısıtlamalara gidildi. Kutlamaların adresi olarak Kadıköy ve Kartal belirlense de, Mecidiyeköy gibi noktalar için yapılan eylem çağrıları emniyeti teyakkuza geçirdi.