İstanbul'da 1 Mayıs sabahına bariyerler, kapatılan yollar ve yoğun güvenlik önlemleriyle uyandık. Valilik kararıyla Taksim Meydanı başta olmak üzere pek çok stratejik nokta araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplu ulaşımda da geniş çaplı kısıtlamalara gidildi. Kutlamaların adresi olarak Kadıköy ve Kartal belirlense de, Mecidiyeköy gibi noktalar için yapılan eylem çağrıları emniyeti teyakkuza geçirdi.
Yurdumdan 1 Mayıs manzaraları
İSTANBUL'DA 1 MAYIS ABLUKASI: TAKSİM VE ÇEVRESİNE DEMİR BARİYER
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında şehir genelinde "olağanüstü" olarak nitelendirilen güvenlik tedbirlerini hayata geçirdi.
Taksim Meydanı’na çıkan ana arterler ve ara sokaklar sabahın ilk saatlerinden itibaren demir bariyerlerle kapatıldı. Valilik, "Sanal Devriye" faaliyetleri neticesinde marjinal grupların sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrıları yaptığını tespit ettiklerini belirterek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca bu tedbirlerin alındığını vurguladı.
TOPLU ULAŞIMDA "KESİNTİ" DÖNEMİ
Ulaşım ağında alınan kararlar, İstanbulluların günlük rotasını tamamen değiştirdi. Saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında:
Metro: M2 Yenikapı-Hacıosman hattında Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları tamamen kapatıldı. Mecidiyeköy istasyonunun ise sadece Meydan çıkışı açık tutuluyor.
Deniz Ulaşımı: İDO ve Şehir Hatları üzerinden Anadolu yakasından Avrupa yakasına (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih iskelelerine) yolcu ve araç taşınması yasaklandı.
Raylı Sistemler: Kabataş-Taksim Füniküler hattı, Nostaljik Tramvay ve T3 Kadıköy-Moda tramvayı seferleri durduruldu.
MECİDİYEKÖY'DE OLAĞANÜSTÜ TEYAKKUZ
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin buluşma adresi olarak işaret ettiği Mecidiyeköy Meydanı'nda polis adeta kuş uçurtmuyor. Meydanı gören noktalara TOMA'lar konuşlandırılırken, Büyükdere Caddesi ve çevresi bariyerlerle çevrildi.
Valilik, yasal kutlama alanları olarak sadece Kadıköy İskele Meydanı ve Kartal Meydanı'nı belirlediğini yineleyerek bu noktalar dışındaki toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu.
KADIKÖY'DE YOĞUN GÜVENLİK KORİDORU
Kutlamaların adresi olan Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda ise sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılırken, alana girişler kurulan kontrol noktalarından yapılıyor. Katılımcıların üst araması ve çanta kontrolünden geçirilerek alana alınacağı öğrenildi.
BELEDİYELERE "STERİL ALAN" TALİMATI
Valilik tarafından belediyelere gönderilen talimatla; Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde emniyetin belirlediği alanlardaki çöp konteynerleri gece yarısı toplandı. Yürüyüş güzergahları üzerindeki taş ve benzeri maddeler temizlenerek alanlar "steril" hale getirildi. Ayrıca il genelindeki hastanelerin acil servisleri ve sağlık personeli, olası durumlara karşı tam kapasite hazır bekletiliyor.
1 Mayıs’ın hikayesi 1886 yılına kadar uzanıyor. 1 Mayıs 1886’da haftada 6 gün 12 saat çalışan Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu öncülüğünde işçiler, günlük 8 saat çalışma talebiyle grev başlattı. Grev kırıcıları protesto etmek için fabrikalara yönelen işçiler ateş altında kaldı. 4 işçi, polis kurşunuyla öldü.
4 Mayıs’ta Haymarket Alanı’nda bu olay protesto edildi. Miting sırasında nereden geldiği belirsiz bir bomba, 7 polisi öldürürken 69 polisi yaraladı. Yüzlerce işçi asılsız şekilde tutuklandı. Yargılanan sekiz arasındaki en genci olan Louis Lingg idamından bir gün önce intihar etti.