Yunusların İstanbul Boğazı’ndaki dansı dronla görüntülendi

Yunuslar kimi zaman Boğaz'dan geçen gemilerle de yarışırcasına ilerledi. Uzmanlar, İstanbul Boğazı'nda yunusların varlığının yeni olmadığını ancak son yıllarda daha görünür hale geldiğini belirtiyor. Daha önce de Boğaz'da kaydedilen yunus görüntüleri, özellikle bahar aylarında artış gösterirken, bu canlıların sağlıklı bir deniz ekosisteminin en önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulanıyor.