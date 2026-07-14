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Kaynak: İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, kırsal kalkınmanın artırılması ve yerel üreticilere yeni kazanç kapıları açılması amacıyla kurulan lavanta bahçesinde hasat dönemi yaklaştı. Ortaköy Mahallesi’ndeki 7 dönümlük arazide yer alan bahçede, toplama işlemleri öncesindeki son teknik incelemeler tamamlandı.

Hasat takvimini netleştirmek ve bitkilerin olgunlaşma derecesini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen saha kontrolüne; MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ile Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu katıldı. İnceleme heyeti, lavantaların gelişim evrelerini yakından takip ederek tarladaki son durumu değerlendirdi ve hasat gününün planlamasını yaptı.

Yunusemre Belediyesi’nin tarımda çeşitliliği artırmak adına hayata geçirdiği bu lavanta bahçesi, hem yerel çiftçilere alternatif bir model sunmayı hem de bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Toplama sürecinin bitişiyle birlikte elde edilen lavantaların, farklı sektörlerde ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.