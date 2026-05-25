İlçede vatandaşların Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Bayram öncesi ilçe genelindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik yaparak halılar, camlar, abdesthaneler ve ortak kullanım alanlarını özenle temizlendi. Yunusemre’de vatandaşlar kurban kesimlerini; Karaköy Pazaryeri, İtfaiye Daire Başkanlığı, Laleli Pazaryeri, Horozköy Pazaryeri ve Muradiye Pazaryeri’nde gerçekleştirebilecek. Belirlenen alanlar dışında; sokak, cadde, park, meydan ve kamuya açık alanlarda kurban kesimi yapanlara kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak.

Arife günü ise Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda pazar kurulacak. Vatandaşların bayram alışverişlerini rahat ve güvenli şekilde yapabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Semih Balaban yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için birimlerimiz aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.