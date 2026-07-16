Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan ve bütçesini de bakanlıktan olan Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluklarla ilgili "güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanan vakfın eski başkanı Şeref Ateş yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı duyuran gazeteci Müyesser Yıldız, hakimin, tutuklulukta bir yılın dolması nedeniyle yasal zorunluluktan bu kararın verildiğini vurguladığını aktardı.

Şeref Ateş'in odağında olduğu Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzlukları Türkiye üç yıl önce ilk kez YENİÇAĞ duyurmuştu. 9 Ocak 2023'te YENİÇAĞ'da Fatih Ergin'e ait "Güfte Caddesi'nde yazılıp Bestekar Caddesi'nde uygulanan akçeli işler" başlıklı yazısında Şeref Ateş görevi nasıl kötüye kullandığını ayrıntılar ile gözler önüne sermişti.

Ergin'in yazısının en dikkat çekici bölümlerinden biri de vakıf yöneticilerinin Köln'e girerken Alman Gümrük polisine 240 bin Euro ile yakalanmalarının aktarıldığı bölümdü. Kamunun nasıl soyulduğunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren YENİÇAĞ'daki yazısının ardından gazeteci Fatih Ergin yargılanmıştı. Ergin yargılanırken yazdıkları bakanlık soruşturması ile doğrulanmış ve Şeref Ateş Almanya'ya kaçmıştı. Daha sonra Türkiye'ye getirilen Ateş, bir yıldır tutuklu bulunuyordu.