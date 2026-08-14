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Yunus Emre Enstitüsü’nde yeni dönem resmen başladı. Başkanlık görevini yapan Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, görevini Prof. Dr. Selim Argun’a bıraktı. Aliy, bundan sonraki süreçte akademik çalışmalarına devam edecek.

Akademik birikiminin yanı sıra uluslararası tecrübesi ve farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle bilinen Argun, YEE’nin yeni başkanı olarak atandı. Argun’un göreve gelmesiyle YEE’nin kültürel diplomasi ve uluslararası çalışmalarında yeni bir sayfa aralandı.

SELİM ARGUN, KİMDİR

1971 yılında doğan Prof. Dr. Selim Argun, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini Medine İslam Üniversitesinde bitirdi. Argun yüksek lisansını Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki University of Johannesburg’da gerçekleşti.

Doktora eğitimini ise Kanada’daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Argun, 2013 yılında “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlıklı teziyle doktor unvanını yaptı.

Prof. Dr. Selim Argun, 2017-2025 yılları arasında dış ilişkilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Argun, 2021 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğini de devam ettirdi. İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.