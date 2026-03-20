Samsunspor’un genç futbolcusu Yunus Emre Çift, Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Turu değerlendiren Yunus Emre, ilk maçı 3-1 kaybettiklerini hatırlatarak, “Buraya sonuna kadar inanarak geldik. Gönül isterdi ki turu geçelim ama başımız dik ayrılıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

Avrupa deneyiminin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan genç oyuncu, “Uzun süre sonra Avrupa’da oynadık. Samsun’u ve Türkiye’yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Tecrübeli bir takım değiliz ama iyi mücadele ettik. Umarım bu bir alışkanlık haline gelir” ifadelerini kullandı.