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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer ve beraberindeki heyet, Aksaray Valiliği ile Kırşehir Valiliği tarafından düzenlenen Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri’ne katıldı. Etkinlikte Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve insanı merkeze alan düşünce dünyasına dikkat çekildi.

ANADOLU’NUN GÖNÜL DÜNYASININ ÖNEMLİ İSMİ ANILDI

Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli düşünce ve gönül insanlarından biri olan Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Aksaray Valiliği ve Kırşehir Valiliği tarafından gerçekleştirilen Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer ve beraberindeki parti heyeti de katıldı.

Yunus Emre’nin yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan düşünce mirasının ele alındığı etkinlikte; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi kavramların toplumsal hayat açısından taşıdığı önem ön plana çıktı.

“YUNUS EMRE’NİN MİRASI BUGÜN DE YOL GÖSTERİCİ”

CHP Aksaray heyeti tarafından etkinlik kapsamında yapılan değerlendirmede, Yunus Emre’nin Anadolu’nun kültürel ve manevi tarihinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Yunus Emre’nin insanı merkeze alan anlayışının, farklılıkların bir arada yaşamasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine yönelik önemli mesajlar içerdiği ifade edildi.

Heyet, Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü eksenli düşünce dünyasının yalnızca geçmişin kültürel mirası olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu değerlerin günümüzde de yaşatılmasının önemini vurguladı.

SEVGİ VE KARDEŞLİK MESAJI

Anma etkinliğinde Yunus Emre’nin eserlerinde ve düşünce dünyasında öne çıkan insan sevgisi, gönül kırmama, hoşgörü ve kardeşlik anlayışı da gündeme taşındı.

CHP Aksaray teşkilatı tarafından yapılan değerlendirmede, toplumun farklı kesimlerini ortak değerler etrafında buluşturan Yunus Emre’nin mesajlarının günümüzde de anlamını koruduğu belirtildi.

Yunus Emre’nin insanı merkeze alan yaklaşımının, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir kültürel miras olduğu ifade edildi.

AKSARAY VE KIRŞEHİR’İN ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÖNE ÇIKTI

Yunus Emre’nin Anadolu coğrafyasındaki izlerinin ele alındığı etkinlik, Aksaray ve Kırşehir arasındaki tarihsel ve kültürel bağların da yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.

Anadolu’nun farklı şehirlerinde yaşamış ve eserleriyle geniş bir coğrafyada etkili olmuş Yunus Emre’nin düşünce dünyası, yüzyıllar boyunca farklı kuşaklara aktarılmaya devam etti.

Bu yönüyle anma etkinlikleri, yalnızca bir şahsiyetin hatırlanmasının ötesinde, Anadolu’nun ortak kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıdı.

“SEVGİ, BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI YAŞATILMALI”

Etkinliğin ardından CHP Aksaray heyeti, Yunus Emre’yi rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, onun sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarının toplum hayatında yaşatılması temennisinde bulundu.

Heyetin değerlendirmesinde, Yunus Emre’nin insanı merkeze alan yaklaşımının bugün de toplumsal yaşam açısından önemli bir referans noktası olduğu ifade edildi.

Yunus Emre’nin yüzyıllar öncesinden verdiği mesajların günümüzde farklı toplumsal kesimler arasında karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek ortak kültürel değerler arasında yer aldığı belirtildi.

YUNUS EMRE’NİN EVRENSEL MESAJI

Anadolu’nun önemli mutasavvıf ve şairlerinden Yunus Emre, eserlerinde insan sevgisi, gönül, hoşgörü, tevazu ve kardeşlik gibi temaları öne çıkardı.

Aradan geçen yüzyıllara rağmen şiirleri ve düşünceleriyle geniş kitlelere ulaşmaya devam eden Yunus Emre, Anadolu irfanının önemli temsilcileri arasında kabul ediliyor.

Aksaray ve Kırşehir’de gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle de Yunus Emre’nin kültürel mirasının hatırlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer ve beraberindeki heyetin katılım sağladığı program, Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü, birlik ve kardeşlik anlayışının bir kez daha gündeme taşınmasına vesile oldu.

Etkinlik kapsamında verilen mesajların ortak noktası ise Yunus Emre’nin insan merkezli düşünce dünyasının yaşatılması ve onun sevgi, barış ve kardeşlik anlayışının gelecek kuşaklara aktarılması oldu.