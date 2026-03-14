Galatasaray’da Yunus Akgün, RAMS Park’ta alınan Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR’IN ÖNEMİ

Takım arkadaşı Uğurcan Çakır’ın performansına dikkat çeken Akgün, “Uğurcan bizim için çok önemli. Bize büyük katkı sağlıyor ve onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz.” dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Ligde son haftalara girilirken hedeflerinin değişmediğini belirten milli yıldız, “Galatasaray’ın olduğu yerde hedef her zaman şampiyonluktur. Bugün aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFLERİ BÜYÜK

Şampiyonlar Ligi’ne de değinen Akgün, “Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerimiz yüksek ve hayallerimiz büyük. Bu turnuvada başarılı olmak için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.