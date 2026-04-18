Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvede puan farkını yeniden açtı.

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olan Yunus Akgün maç sonrası yaptığı açıklamada şampiyon olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

YUNUS AKGÜN: '4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ'

Yunus Akgün'ün açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz.

Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum."