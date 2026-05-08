Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, şampiyonluk hedefiyle Hesap.com Antalyaspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Yunus Akgün, kulüp kariyerinde 100. lig maçını oynayacak.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 99 Süper Lig maçına çıkarken 16 gol kaydetti.

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da 2018-2019, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yunus Akgün, toplamda 3 kez lig zaferi elde etti.

2023-2024 sezonunda ise sadece 1 lig maçında görev aldıktan sonra İngiltere’nin Leicester City takımına kiralandı.

Yunus, yarınki karşılaşmada süre alması ve Galatasaray’ın kazanması halinde 4. şampiyonluk sevincini de yaşayabilecek.

İLK SÜPER LİG MAÇI ALANYASPOR’A KARŞI

Yunus Akgün, Süper Lig’de ilk kez 27 Ağustos 2018’de Alanyaspor karşısında forma giydi.

dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, profesyonel kariyerine ise 2018 Süper Kupa’da Akhisarspor karşısında başladı.

İLK GOL GÖZTEPE’YE

Süper Lig’deki ilk golünü 2020 yılında Göztepe filelerine gönderen Yunus, 90+5’te oyuna girip 2 dakika sonra ağları sarsarak dikkat çekmişti.

OKAN BURUK DÖNEMİNİN ÖNEMLİ İSMİ

Okan Buruk’un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından Yunus Akgün, Galatasaray’da önemli bir rol üstlendi. Hücum hattında farklı mevkilerde görev alan oyuncu, bu dönemde 83 lig maçında 15 gol attı.

TOPLAM 133 SÜPER LİG MAÇI

Galatasaray ve Adana Demirspor kariyerleriyle birlikte Yunus Akgün, Süper Lig’de toplam 133 maça çıktı. Bu süreçte 24 gol kaydetti.

EN VERİMLİ SEZON ADANA DEMİRSPOR’DA

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor formasıyla 34 maçta 8 gol atan Yunus, kariyerinin en skorer lig performansını bu dönemde yaşadı.

İNGİLTERE DENEYİMİ

2023-2024 sezonunda Leicester City’e kiralanan milli oyuncu, İngiltere’de 29 maçta 2 gol atarak takımının Premier Lig’e yükselmesine katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’da 17 maçta görev alan Yunus Akgün, 3 kez gol sevinci yaşadı.