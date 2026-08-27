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Kaynak: İHA

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği öncesinde hazırlıklar hız kazandı.

Şenlik, 6 Eylül’de Yuntdağı’nın Akçaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde şenlik alanında yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirildi.

ŞENLİK ALANINDA HAZIRLIKLAR İNCELENDİ

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan Bozkurt, etkinliğin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Arslan’a Belediye Meclis Üyesi Yelda Çevikoğlu, Tarımsal Hizmetler Müdürü Halil İbrahim Özcan, Akçaköy Mahalle Muhtarı Harun Coşkun ve mahalle sakinleri eşlik etti.

İncelemelerde, vatandaşların etkinlik boyunca rahat ve keyifli vakit geçirebilmesi için yapılacak düzenlemeler ele alındı. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

ÜRETİCİLERİN EMEĞİ ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın talimatları doğrultusunda hazırlıkların sürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan Bozkurt, şenliğin bölge üreticileri açısından önem taşıdığını ifade etti.

Arslan, “6 Eylül’de düzenleyeceğimiz Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği bölgedeki üreticileri ve vatandaşları bir araya getirecek. Yuntdağı’nın tarımsal zenginliklerinin tanıtılması, üreticilerin emeğinin görünür kılınması ve bölgenin değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıyan etkinlikte, hasat coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

YUNTDAĞI FISTIĞI DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITILACAK

Şenlikle birlikte Yuntdağı’nın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fıstığın daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında bölgedeki üreticilerin emeğinin ön plana çıkarılması ve Yuntdağı’nın tarımsal değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.