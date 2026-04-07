Yunanistan’da yağışların artmasına rağmen su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilememesi nedeniyle hem kuraklık hem de sel riskinin birlikte yaşanıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 2026 yılında yağışların önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 arttığı ancak bu artışa rağmen suyun önemli bölümünün depolanamadan kaybedildiği vurgulandı.

BARAJ EKSİKLİĞİ VURGUSU

Selanik’teki Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Hidrojeoloji Profesörü Konstantinos Voudouris, yağışlardaki değişime dikkati çekerek, yağmurların artık daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiğini, bu durumun suyun toprağa sızmasını zorlaştırarak doğrudan yüzey akışıyla denize ulaşmasına neden olduğunu söyledi.

Voudouris, toprağın su emme kapasitesinin sınırlı olduğunu, özellikle ardışık yağışlardan sonra zeminin doygun hale gelmesiyle suyun büyük bölümünün yer altına inmeden kaybolduğunu ifade etti.

Artan şehirleşme nedeniyle beton ve asfalt yüzeylerin genişlediğine dikkati çeken Voudouris, bu durumun yağmur suyunun doğal yollarla toprağa karışmasını engellediğini, mevcut yağmur suyu altyapısının ise birçok bölgede yetersiz olduğunu vurguladı.

Voudouris, ülkede yağmur suyunu depolayacak küçük ve orta ölçekli barajların eksikliğine işaret etti.