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Yunanistan'a bağlı Salamina Adası'nda meydana gelen orman yangınında acı bilanço netleşti. Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından paylaşılan bilgilere göre, adanın Peristeria mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alevlerin yayıldığı bölgede yaralanan 4 vatandaş ise tedavi edilmek üzere derhal Salamina Sağlık Merkezi’ne sevk edildi.

Günün erken saatlerinde, yerel saatle 15.00 sularında Peristeria ve Selinia olmak üzere iki ayrı noktada eş zamanlı başlayan yangına, itfaiye birlikleri hem havadan hem de karadan müdahale başlattı. Ancak bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hamleleri, söndürme operasyonlarının ilerlemesini güçleştiriyor.

Rüzgarın etkisiyle kontrol sağlaması zorlaşan yangın, yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde hasara yol açtı. Yoğun duman örtüsü altında kalan adada güvenlik amacıyla Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Ekiplerin adadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.