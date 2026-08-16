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Yunan basınında yayımlanan haberlere göre, adanın Atsitsa bölgesindeki ormanlık alanda dün saat 16.00 civarında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekipleri gece boyunca çalışmalarını karadan sürdürürken, sabahın erken saatlerinde hava araçları da söndürme operasyonuna dahil edildi.

Yangınla mücadele kapsamında bölgeye 4 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter gönderildi. Ayrıca farklı bölgelerden takviye itfaiye personelinin adaya sevk edildiği bildirildi.

ANDROS'TA DA ALEVLER YÜKSELDİ

İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre Andros Adası'nda da bugün sabah saatlerinde ormanlık bölgede yangın çıktı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.