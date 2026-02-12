Yunanistan’ın yatırım karşılığı oturum hakkı tanıyan “Altın Vize” programı 2025 yılında rekor başvuru aldı. Açıklanan verilere göre onaylanan toplam oturum izinleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 95 artarken, artışta en dikkat çekici pay Türkiye’den geldi.

Yunanistan basınında yer alan 2025 verilerine göre, Türk yatırımcılara verilen oturum izni sayısı bir yılda yüzde 160 artarak 3 bin 291’e çıktı. Böylece Türk vatandaşları, program kapsamında verilen izinlerin yüzde 15,9’unu oluşturarak Çinli yatırımcıların ardından ikinci sıraya yerleşti.

İlginin arkasında üç temel neden

Uzmanlar, Türk yatırımcıların programa yoğun ilgi göstermesinin arkasında ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı, kira getirisi potansiyeli ile Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkânının bulunduğunu belirtiyor. Güvenlik ve yaşam standardı arayışının da tercihlerde etkili olduğu ifade ediliyor.

Dört ülkenin daha adresi oldu

2025 yılında programa en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında Çin, Türkiye, İsrail, İran ve ABD yer aldı.

Gazze’deki savaşın etkisiyle İsrailli yatırımcıların başvuruları yüzde 91,5 artarak 636’ya ulaştı. İran’daki iç gelişmelerin ardından İran vatandaşlarına verilen oturum izinleri de yüzde 52,5 artışla 816’ya yükseldi.

Yunanistan’ın “Altın Vize” programı, gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum hakkı sağlayarak özellikle bölgedeki ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilenen yatırımcılar için alternatif bir adres haline gelmiş durumda.