Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, SKAI televizyonunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmenin 15 Şubat’tan önce gerçekleşeceğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Ankara’ya gideceğini aktaran Miçotakis, Türkiye ile temasların doğrudan yürütüldüğünü dile getirdi.

İki ülke arasında herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadığını söyleyen Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu kabul etti.

Miçotakis, Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bu hakkın daha önce İyon Denizi’nde kullanıldığını dile getiren Miçotakis, Ege için uygun şartların oluşmasını beklediklerini ifade etti.

Ege’de seyrüseferin yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendirmediğini söyleyen Miçotakis, bu başlıkta daha fazla detay vermedi.

"GÖRÜŞME OLACAK, GERİ ADIM YOK"

Miçotakis, Türkiye ile çözümün ancak uluslararası yargı yoluyla mümkün olabileceğini söyledi. Ege’de egemenlik tartışmaları ve savaş tehdidi sürdüğü sürece bunun zor olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan temasın önemine dikkat çeken Miçotakis, bölgesel konuların da bu görüşmede ele alınacağını söyledi:

"Öncelikle, çözümün kendisi, anlaşmazlığımızı uluslararası bir yargı organına havale etmek olabilir. Ancak, tabii ki ”gri bölgeler teorisi" masada olduğu sürece, yani, dolaylı da olsa egemenlik, Ege'deki Yunan adalarının egemenlik hakları sorgulanırken ve üzerimizde bir savaş tehdidi asılı dururken, bu noktaya gelmemiz çok zor. Ben, Fidan'ın açıklamasının doğru yönde atılmış cesur bir adım olduğunu düşünüyorum.