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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan, Türkiye'nin barışçıl adımlarını çarpıtarak savaş senaryoları üzerinden kamuoyu oluşturmayı sürdürüyor.

Yunanistan'ın askeri kapasitesi, Türkiye ile kıyasla birçok alanda geride kalıyor ve olası bir çatışma durumunda NATO'nun otomatik koruma sağlamayacağı ifade ediliyor.

SAVAŞ SENARYOLARI ÜZERİNDEN BARIŞÇIL ADIMLARI ÇARPITIYOR

Yunanistan'ın bölgedeki enerji projeleri ve askeri iş birlikleri üzerinden Türkiye'yi hedef alan sözleri, stratejik bir analizle yeniden gündeme geldi. Yunanistan merkezli Geopolitico’da yer alan Savvas Takvimi imzalı bir analizde, Atina'nın, Türkiye'nin barışçıl adımlarını çarpıtarak savaş senaryoları üzerinden kamuoyu oluşturma çabası dikkat çekiyor.

STRATEJİK HEDEFLER VE EGE'DEKİ GERİLİM

“Türkiye, Yunanistan ile savaşı inceliyor. Ege Denizi, dayanıklılık ve oldu bittiyi önleme mücadelesi” başlıklı analizde, olası bir Türk-Yunan çatışmasının yalnızca Ege ile sınırlı kalmayacağı, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'e, enerji tesislerinden kritik altyapılara kadar geniş bir coğrafyaya yayılacağı öne sürülüyor.

Gerçekleştirilen analiz kapsamında, denizaltı kabloları ve enerji hatlarının yalnızca ekonomik birer yatırım değil, aynı zamanda stratejik birer dayanıklılık aracı olduğu ifade ediliyor. Özellikle Revithoussa ve Dedeağaç'taki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri ile Büyük Deniz Bağlantı Hattı gibi projelerin, Yunanistan'ın tedarik bağımlılığını azaltma çabası olduğu iddia ediliyor.