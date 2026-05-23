Yunanistan'dan skandal karar: Türk diplomatların katili terörist tahliye edildi

KANLI GEÇMİŞ

Yunanistan merkezli terör örgütü 17 Kasım, 28 yıl boyunca yürüttüğü kanlı faaliyetlerinde doğrudan Türk diplomatları ve dış temsilcilikleri hedef almıştı. Örgüt, 1991 yılında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’yü sokak ortasında şehit etmiş; 1994 yılında ise Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’na yönelik düzenlenen hain suikastla bir başka diplomatımızı hayattan koparmıştı. Aynı örgüt, 1991’deki bombalı saldırısında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı’nı da hedef almış, Bölükbaşı bu suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. Terör örgütü ayrıca ABD’nin Atina Büyükelçiliği başta olmak üzere, Amerikalı ve İngiliz diplomatlara yönelik bombalı ve silahlı eylemleriyle de biliniyor.