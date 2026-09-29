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Kaynak: AA

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, karada, havada ve denizde müdahale hızını ve harbe hazırlık seviyesini test etmek amacıyla geniş kapsamlı bir askeri tatbikata imza attı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aleksandros" adı verilen tatbikatta ordunun ani, koordineli ve etkili yanıt verme kapasitesi sınandı. Tatbikat senaryosu gereği, kara ve deniz birlikleri 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev alırken, özel harekat ve özel kuvvet birlikleri ülkenin farklı stratejik noktalarına sevk edildi.

Gece ve gündüz şartlarında eş zamanlı icra edilen eğitimlerde; özel harekat unsurlarının donanma gemilerine hızlı entegrasyonu, üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adacık ile kayalıklara asker çıkarılması ve gece operasyonlarıyla hedeflerin ele geçirilmesi senaryoları simüle edildi.

MERİÇ VE ADALARDAKİ BİRLİKLERE TAM TEYAKKUZ

Tatbikat kapsamındaki operasyonel gereksinimler doğrultusunda Meriç bölgesinde ve Ege adalarında konuşlu bulunan kara birlikleri tam teyakkuz durumuna geçirildi. Hava kuvvetlerinin de aktif rol üstlendiği gövde gösterisinde 70 savaş uçağı havalanarak senaryo gereği belirlenen hedeflere yönelik sorti gerçekleştirdi.