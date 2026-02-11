Yunanistan'da şiddetli yağışlar sonrası 28 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Yunanistan Tarım Sigortaları Kurumundan (ELGA) yapılan açıklamada, Meriç'te etkili olan şiddetli yağışların ardından başlatılan zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yağışlardan dolayı sular altında kalan tarım arazisinin yaklaşık 28 bin dönüm olduğu kaydedildi.

Taşkınların ilin kuzey kesimlerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, Dimetoka’da 17 bin, Kumçiftliği'nde 6 bin, Sofulu’da 5 bin dönüm alanın sular altında kaldığı belirtildi.

ELGA Trakya Bölge Müdürü Anna Stavropulu, yoğun yağışların 9 Ocak’ta başladığını, 29 Ocak’ta ciddi taşkınlar yaşandığını ve 5 Şubat’ta su seviyesinin zirveye ulaştığını ifade etti.

Ayrıca Kumçiftliği ve Dedeağaç belediyelerinin bu süreçte olağanüstü hal kapsamına alındığı kaydedildi.