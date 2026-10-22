Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan basketbolunda nisan ayında başlatılan şike ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Atina savcılığının yürüttüğü soruşturmada, birinci lig karşılaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli maçlarda şike ve yasa dışı bahis yapıldığına yönelik bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü.

50 BASKETBOL MAÇI ŞİKE ŞÜPHESİYLE İNCELENİYOR

Yunan basınındaki iddialara göre, soruşturma kapsamında 2016-2026 yılları arasında oynanan yaklaşık 50 basketbol karşılaşması incelemeye alındı.

Şike şüphesi bulunan müsabakalardan ikisinin Yunanistan'ın en üst basketbol liginde oynandığı belirtildi. İncelenen karşılaşmalar arasında Yunan okullarının genç takımları arasında oynanan bir final maçının da bulunduğu aktarıldı.

Soruşturmada toplam 9 tanığın ifadesine başvurulduğu, bunlardan ikisinin verdiği bilgilerin spor savcılığı tarafından özellikle önemli görüldüğü bildirildi.

Rüşvet aldıkları belirtilen iki kişinin, af karşılığında ifade vermek üzere yetkililere başvurduğu ve koruma altındaki tanık statüsüne alındığı öne sürüldü.

HAKEMLERİN EVLERİNDE YÜKSEK MİKTARDA NAKİT PARA BULUNDUĞU İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin Yunan basınında yer alan bir diğer iddia ise gözaltına alınan hakemlerin evlerinde bulunan nakit paralar oldu.

Haberlerde, hakemlerden birinin evinde kaynağı açıklanamayan 820 bin avro, bir diğerinin evinde ise 102 bin avro bulunduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında bulunan Vasiliki Tsaroucha, daha önce EuroLeague ve BKT Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının karşılaşmalarında da görev yapmıştı.

PANATHINAIKOS'TAN ŞİKE SORUŞTURMASI SONRASI SERT AÇIKLAMA

Yunanistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Panathinaikos, yaşanan gelişmelerin ardından hakem atamaları ve basketbol yönetimine yönelik sert bir açıklama yayımladı.

Kulüp, maçlarda görevlendirilen hakemlerin belirli kişiler tarafından atandığını savunarak hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Panathinaikos'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız. Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz."

ERGİN ATAMAN'IN HAKEM ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yunanistan basketbolunda yaşanan gelişmelerin ardından Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde hakem kararlarına yönelik yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli başantrenör, Olympiakos ile oynanan bir karşılaşmanın ardından serbest atış sayıları üzerinden hakem yönetimini eleştirmişti.

Ataman, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa’nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler."

'BASKETBOL SAHASINDA GREKOROMEN GÜREŞİN İCADINA TANIK OLDUK'

Ergin Ataman, bir başka Olympiakos karşılaşmasının ardından verilen faul kararlarına da tepki göstermişti.

Ataman, "Trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil. Basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." ifadelerini kullanmıştı.

Ataman, Olympiakos ile oynanan başka bir maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili de şu açıklamayı yapmıştı:

"Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn’a vurdu. Nunn şu an yaralandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil, Yunan basketbolunda olanlar adil değil. Bırakın da basketbol oynayalım."

Yunanistan basketbolunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, gözaltına alınan isimler ve incelenen karşılaşmalarla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.