Yunanistan'ın Meriç ilinde 9 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 28 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı kaydedildi.

Yunanistan Tarım Sigortaları Kurumundan (ELGA) tarafından konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı. ELGA'dan yapılan açıklamada, Meriç'te etkili olan şiddetli yağışların ardından başlatılan zarar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KUMÇİFTLİĞİ VE DEDEAĞAÇ'TA OHAL

Açıklamada, yağışlardan dolayı sular altında kalan tarım arazisinin yaklaşık 28 bin dönüm olduğu kaydedildi.

Açıklamada, taşkınların ilin kuzey kesimlerinde etkili olduğu aktarıldı. Dimetoka’da 17 bin, Kumçiftliği'nde 6 bin, Sofulu’da 5 bin dönüm alanın sular altında kaldığı söylendi.

ELGA Trakya Bölge Müdürü Anna Stavropulu, yoğun yağışların 9 Ocak’ta başladığını, 29 Ocak’ta ciddi taşkınlar yaşandığını ve 5 Şubat’ta su seviyesinin zirveye ulaştığını ifade etti.

Ayrıca Kumçiftliği ve Dedeağaç belediyelerinin bu süreçte olağanüstü hal kapsamına alındığı kaydedildi.