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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açarak başından vurduğu otizmli genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

EHLİYETİNİ UNUTTUĞU İÇİN PANİKLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Argos ilinde 8 Temmuz'da yaşanan ve Yunan basınında geniş yankı uyandıran olayın ardından acılı anne açıklamalarda bulundu. Oğlunun yüzde 89 oranında engelli raporu bulunan otizmli bir birey olduğunu vurgulayan anne, gencin denetim noktasına geldiğinde ehliyetini evde unuttuğunu fark edip paniğe kapıldığı için polisten kaçmış olabileceğini ifade etti.

KORKUNÇ İDDİA: 21 EL ATEŞ EDİLDİ

Mega TV tarafından gündeme getirilen ve olay anına ait olduğu belirtilen ses kayıtları ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Söz konusu kayıtlarda, görevli iki polis memurunun gence art arda tam 21 kez ateş ettiği öne sürüldü. Aracından inerek yaya bir şekilde kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan genç, günlerdir yoğun bakımda tutuluyordu.

TUTUKLANAN POLİSLERDEN "KORKUTMAK İSTEDİK" SAVUNMASI

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan iki polis memurunun ifadeleri de ortaya çıktı. Memurlar, üzerlerine atılı suçlamalara karşı kendilerini savunarak amaçlarının genci öldürmek değil, yalnızca korkutup durdurmak olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ve Yunan kamuoyundaki tepkiler büyüyerek devam ediyor.