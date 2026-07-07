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Yunan basınında yer alan bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan yangına ekipler karadan müdahale ederken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Eğriboz Adası'nda dün çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yetkililer, ilk incelemelere göre yangının oyun amacıyla torpil patlatan 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun neden olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yangınla bağlantılı olarak iki çocuk gözaltına alındı.