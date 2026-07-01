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Yunanistan'ın Selanik kentinde sabaha karşı düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerini hedef alan saldırılarda bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 ile 04.45 arasında kamp gazı tüpleri kullanılarak hazırlanan patlayıcı düzenekler art arda infilak etti. Saldırılar, Yeni Demokrasi Partisi Selanik Yönetim Komitesi Başkanı Zisis Ioakeimovits, eski milletvekili Savvas Anastasiadis ve milletvekili adayı Afroditi Nestora'nın evlerinin önünde gerçekleşti.

BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Polis, yaralanmaların araç ve motosikletlerin ateşe verildiği üçüncü saldırıda meydana geldiğini açıkladı. Yanan araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayına ait olduğu belirtilirken, adayın annesinin ağır yanıklar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Binada yaşayan üç kişinin ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI" AÇIKLAMASI

Yeni Demokrasi Partisi Siyasi Komite Sekreteri Konstantinos Kyranakis, saldırıları "parti üyelerini öldürmeyi amaçlayan gerçek bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Kyranakis, "Yeni Demokrasi'nin dünyası terörün baskısı altına girmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2025 yılının Temmuz ayında da Selanik'te Cezaevi İnfaz Koruma Memurları Derneği Başkanı'nın evinin önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda iki kişi hafif yaralanmıştı.