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Kaynak: AA

Yunanistan’da Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisinin savunma politikalarından sorumlu milletvekili Mihalis Katrinis, Meclis Silahlanma Komisyonunun 29 Eylül’deki toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin silahlanma projelerinde yüzde 25 yerli katılım sözü verdiğini ifade eden Katrinis, bu kapsamda Yunan şirketlerine ne ölçüde iş verildiğinin açıklanmasını talep etti.

Katrinis, Başbakan’ın 1 Nisan 2025’te verdiği bu sözün sonrasında toplam 7,5 milyar avroluk silahlanma programının onaylandığını ifade ederek yerli katılım hedefinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda ayrıntılı bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Konunun görüşülmesi için komisyonun yeniden toplanmasını istediklerini ifade eden Katrinis, toplantı tarihine ilişkin yanıt alamadıklarını açıkladı.

Katrinis, Savunma Bakanı’nın da 2 Nisan 2025’te devam eden silahlanma programları hakkında parlamentoyu bilgilendirme sözü verdiğini ancak bu bilgilendirmenin yapılmadığını belirtti.

Hükümetin yalnızca açıklama yapmakla yetinemeyeceğini söyleyen Katrinis, silahlanma harcamalarında şeffaflığın sağlanması ve yapılan harcamaların hesabının verilmesi gerektiğini belirtti.