AB’nin Copernicus uydu sistemince 16 Ağustos’ta gerçekleştirilen ölçümlerde, yangının İskiri Adası’nda 3 bin 636 dönümlük alanı tahrip ettiği tespit edildi.
Hasarın, önemli kısmı 2008 yılında aynı noktadaki yangının ardından yeniden yetişen çamlık alanda meydana geldiği saptandı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, yaptığı duyuruyla alevlerin çoğunlukla kontrol altına alındığını ve bölgede aktif yangın cephesi bulunmadığını açıkladı.
Ekiplerin, çevredeki küçük yangın noktalarına ve duman yükselen bölgelere müdahalesini sürdürdüğü, muhtemel yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedenine yönelik incelemenin, Eğriboz Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi ekiplerince başlatıldığı ve soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü ayrıntılı biçimde de bildirildi.