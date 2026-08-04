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Kaynak: AA

Yunan basınında yer alan haberlerde, Serez iline bağlı Sintiki Belediyesinde hastalığa ilişkin 4 yeni vakanın doğrulandığı belirtildi.

Haberlerde, vakaların küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinde tespit edildiği, toplam 200 koyunun bulunduğu işletmelerdeki hayvanların yürürlükteki sağlık protokolü kapsamında itlaf edildiği aktarıldı.

Vakaların doğrulanmasının ardından gözetim bölgelerinin oluşturulduğu ve çevredeki tüm hayvancılık işletmelerinde kapsamlı denetim başlatıldığı vurgulanan haberlerde, yetkililerin hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri sürdürdüğü ifade edildi.

Koyun-keçi çiçeği hastalığı, Yunanistan'da Ağustos 2024'ten bu yana en yoğun Serez ilinde görülmüş, salgın nedeniyle il genelinde 42 binden fazla küçükbaş hayvan itlaf edilmişti.