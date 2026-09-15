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Kaynak: AA

Yunan basınında yayımlanan haberlerde, Konitsa’daki ormanlık bölgede daha önce kontrol edilen yangının dün gece yeniden ortaya çıktığı aktarıldı.

Epir Bölge Valisi Aleksandros Kahrimanis de yangının bulunduğu bölgeden çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Sarp kayalıkların arasında devam eden küçük çaplı alevlerin büyüyerek yeni bir yangına yol açtığı kaydedildi.

Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa’daki Trapezitsa Dağı’nda 31 Ağustos’ta başlayan yangın nedeniyle 8 Eylül’e kadar yaklaşık 8 bin dönümlük alan zarar gördü.

Daha önce kontrol altına alınan yangının, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde yer alan doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" kapsamındaki bölgede ve Kuzey Pindos Milli Parkı’nın yüksek koruma statüsündeki 2. bölümünde etkili olduğu bildirilmişti.

Arazinin engebeli olması, ormanların yoğunluğu ve bölgedeki yol imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle ekiplerin yangına müdahale ederken zorluklarla karşılaştığı belirtilmişti.