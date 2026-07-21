Yunanistan'ı etkisi altına alan kavurucu çöl sıcakları, çalışma hayatında acil güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kıldı. Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların işçi sağlığını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı. Bakanlık, 2024 yılında yürürlüğe giren genelgeyi hatırlatarak tüm işverenlerin çalışanların can güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda özellikle inşaat, şantiye ve kuryelik gibi doğrudan güneşe maruz kalınan açık alan mesleklerinde, hayati tehlike oluşturan saatlerde çalışmaların derhal durdurulması istendi.

ASFALT 60, TERASLAR 75 DERECEYİ GÖRDÜ

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verileri, ülkenin içinde bulunduğu sıcaklık krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ülke çapındaki 24 farklı meteoroloji istasyonunda hava sıcaklığı 40 derece barajını aşarken, 159 istasyondaki en yüksek sıcaklık ortalaması 37 derecenin üzerine çıktı. Termal kameralarla yapılan saha ölçümlerinde ise korkutucu yüzey sıcaklıkları tespit edildi; bazı bölgelerde asfalt sıcaklığının 60 dereceye, binaların teras ve çatı sıcaklıklarının ise 75 dereceye kadar ulaştığı kaydedildi.

SICAK HAVA DALGASININ ARDINDAN DRAMA'DA FIRTINA MESAİSİ

Aşırı sıcaklar ülkenin güney ve orta kesimlerinde hayatı felç ederken, kuzey bölgelerinde ise aniden bastıran sert hava koşulları etkili oldu. Yunan basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Drama ilinde dün akşam saatlerinde beklenmedik bir şiddetli rüzgar ve fırtınalı sağanak yağış yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrilirken, elektrik direklerinin fırtınaya dayanamayarak yıkılması sonucu bölgede ulaşım ve enerji nakil hatlarında aksamalar meydana geldi.