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Kaynak: AA

Yunanistan’ın başkenti Atina ile Selanik’te havalimanı ulaşımında kullanılan taksilerin ücret tarifeleri değiştirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, havalimanı yolculuklarında uygulanan asgari ücret Atina’da 10 avro, Selanik’te ise 3 avro artırıldı.

Yeni tarifeyle Atina’da havalimanına gündüz saatlerinde yapılan taksi yolculuklarının asgari ücreti 40 avrodan 50 avroya çıkarıldı. Gece tarifesindeki ücret ise 55 avrodan 65 avroya yükseltildi.

Selanik’te havalimanı ulaşımında gündüz tarifesinin asgari ücreti 25 avrodan 28 avroya, gece tarifesi ise 35 avrodan 38 avroya yükseldi.

Yunanistan’da taksiciler, son dönemde artan benzin fiyatlarının ekonomik koşullarını zorlaştırdığını belirterek çeşitli dönemlerde grev düzenlemişti.

Taksiciler, grevlerde vergi oranlarının düşürülmesi, otobüslere ayrılan şeritlerin taksilerin kullanımına da açılması ve taksi hizmetlerine rakip olduğunu belirttikleri dijital uygulamaların kaldırılması yönündeki taleplerini gündeme getirmişti.