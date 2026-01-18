Yunan basınında yer alan haberlere göre ülke genelinde yayılan grip endişe verici bir şekilde yayılıyor. Hastanelerde yoğunluk nedeniyle uzun süre sıra bekleniyor. Grip salgını sebebiyle son 1 haftada 8 kişi hayatını kaybetti.
Gribe ilişkin açıklama yapan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), risk grubundakilerin hastalığı atlatmakta güçlük çektiğini ancak çoğu saplıklı bireyin rahatlıkla gribi atlabildiğini açıkladı.
8 KİŞİ ÖLDÜ 15 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Son 7 günde 8 kişinin hayatını kaybettiği grip salgınında 870'in üzerinde hasta hastaneye yatırıldı, 15 hasta ise yoğun bakımda tedavi altında.
Yetkililer, özellikle risk gruplarında yer alan kişilere grip aşısı çağrısında bulunarak, aşının ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.