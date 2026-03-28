Yunanistan kıyılarında yaşanan trajedi, düzensiz göçün ne kadar büyük bir insanlık dramına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Libya’dan yola çıkan bir göçmen teknesinde bulunan kişiler, günlerce denizde mahsur kaldı. Açlık ve susuzlukla mücadele eden göçmenlerden 22’si hayatını kaybetti.

FRONTEX MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü yardım çağrısı yapan göçmen botuna Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) gemisinin müdahale ettiği belirtildi.

Botta bulunan 1’i kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi kurtarıldı.

48 KİŞİ YOLA ÇIKTILAR 26 KİŞİ KALDILAR

Göçmenlerin ifadelerine göre tekne 21 Mart’ta Libya’nın Tobruk bölgesinden hareket etti. Başlangıçta teknede 48 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Yolculuk sırasında yönünü kaybeden botun 6 gün boyunca denizde sürüklendiği, göçmenlerin ise bu süre boyunca su ve yiyeceksiz kaldığı aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BEDENLERİ DENİZE ATILDI

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre açlık ve susuzluk nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden göçmenlerin cansız bedenlerinin ise insan kaçakçılarından birinin talimatıyla denize atıldığı iddia edildi.

GÖÇMENLER BİNLERCE DOLAR ÖDEDİ

Göçmenlerin Yunanistan’a ulaşabilmek için kaçakçılara yüksek miktarda para ödediği ortaya çıktı.

Kurtarılan kişiler, yolculuk için 1 milyon Bangladeş rupisi, 10 bin ABD doları ve 12 bin Libya dinarı ödeme yaptıklarını söyledi.

İNSAN KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 insan kaçakçısının tutuklandığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.