Kirços, “soykırım suçlamalarıyla anılan bir ülkeyle savunma ittifakı yapılamaz” diyerek bu politikanın hem yanlış hem de tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya platformu üzerinden görüşlerini paylaşan Kirços, Atina’nın İsrail’le kurduğu askeri yakınlaşmanın ülkeye ağır bedeller ödetebileceğini savundu. İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’daki eylemlerine dikkat çeken Kirços, bu gelişmelerin söz konusu ülkenin rolüne dair tüm kuşkuları ortadan kaldırdığını ifade etti. Ayrıca İsrail’in Türkiye ile gerilim içinde olduğunu hatırlatarak, Yunanistan’ın bu ittifak nedeniyle riskli bir konuma sürüklenebileceğini belirtti.

Kirços, İsrail’in Suriye’de Türkiye’yi zor durumda bırakacağına inananların, Ankara’nın Kıbrıs ve Ege’de verebileceği karşılıkları da hesaba katması gerektiğini söyledi. İsrail’in Yunanistan adına savaşacağı düşüncesinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Kirços, bu tür beklentilerin kamuoyunu yanıltmak anlamına geldiğini ifade etti. Ona göre İsrail, tarihsel olarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke.

Son olarak Kirços, Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma iş birliğini, Miçotakis’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya siyasi destek sağlama girişimi olarak değerlendirdi. Yunan liderin, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimden fayda sağlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.