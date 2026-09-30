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Kaynak: AA

Yunanistan'da yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra Domokos Cezaevi'nde Arnavut ve Cezayirli mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga meydana geldi.

Kavgada yaralanan, yaşları 26 ile 41 arasında değişen 6 kişi Domokos Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Yaralılardan 4'ü daha sonra il merkezindeki Lamia Hastanesi'ne getirildi.

Başından ağır yaralanan bir mahkum acilen ameliyata alındı. Bu kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, el yapımı bıçakla yaralanan bir diğer mahkum müdahalenin ardından hayati tehlikeden kurtuldu.

Aynı cezaevinde son bir buçuk ayda üçüncü kez benzer olay gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Yaklaşık 15 gün önce çıkan kavgada da 5 kişi yaralanmıştı.