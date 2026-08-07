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Kaynak: AA

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı Theodoros Vasilakopulos, devlet televizyonu ERT üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, salgının seyri hakkında bilgi paylaştı. Vasilakopulos, tespit edilen vakaların ağırlıklı olarak başkent Atina'yı da kapsayan Attika Bölgesi'nin güneşi ile doğu alanlarında kümelendiğini ifade etti.

Söz konusu virüsün yaygın sivrisinek türleriyle taşındığına dikkati çeken Kurum Başkanı, enfeksiyona yakalanan bireylerin çoğunda herhangi bir semptom ortaya çıkmadığını vurguladı. Vakaların ortalama yüzde 20'lik bir kesiminde hafif seyirli ve ateşli bir tablonun gelişebileceğini belirten Vasilakopulos, hastaların yüzde 1'inden daha azında ise menenjit veya ensefalit benzeri ağır merkezi sinir sistemi sorunlarının görülebileceğini aktardı.

EODY tarafından açıklanan resmi veriler doğrultusunda, sene başından 5 Ağustos tarihine kadarki süreçte toplam 65 kişide virüse rastlandı ve 65 yaş üstü 6 hasta yaşamını yitirdi. Komşu ülkede bir önceki yılın aynı dönemine dek 35 vaka kayıtlara geçmiş; 2025 senesinin genelinde ise toplam vaka sayısı 96'ya, virüs kaynaklı can kaybı ise 10'a ulaşmıştı.