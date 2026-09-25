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Kaynak: AA

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil virüsü nedeniyle ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıda belediyeyi “yüksek riskli” olarak değerlendirdi.

EODY’nin yayımladığı haftalık epidemiyolojik gözetim raporunda, yüksek risk grubundaki belediyelerin ağırlıklı olarak Attika ve Selanik çevresinde bulunduğu belirtildi.

Rapora göre Attika’daki İraklio, Nea Smirni, Paleo Faliro, Nea Filadelfia, Nea Halkidona, Dafni, İmittos, Nikea ve Rendis belediyeleri yüksek riskli bölgeler arasında yer aldı. Selanik çevresinde ise Neapoli, Sikies, Pavlos Melas, Oreokastro, Pilea ve Hortiatis belediyeleri listeye dahil edildi.

EODY, söz konusu belediyelerde bu yıl henüz Batı Nil virüsü vakası tespit edilmediğini bildirdi. Kurum, çevre bölgelerde görülen vakaların yanı sıra coğrafi ve epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi sonucunda bu bölgelerin yüksek riskli kabul edildiğini açıkladı.

Batı Nil virüsü, ağırlıklı olarak virüsü taşıyan enfekte sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.

EODY’nin bir gün önce yayımladığı verilere göre, 18-24 Eylül tarihleri arasında Yunanistan’da 26 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Yılın başından 24 Eylül’e kadar ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 396’ya, Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 36’ya ulaştığı bildirildi.